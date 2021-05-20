Глава ФСИН предложил заменить трудовых мигрантов заключёнными и создать рабочие лагеря

Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске предложил использовать заключённых на тех работах, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов, пишет РИА Новости.

По его мнению, нужно организовать трудовые лагеря для осуждённых на крупных объектах, где не хватает рабочей силы и работают иностранцы.

«Недавно Владимир Владимирович [Путин] встречался с руководителями ближнеазиатских регионов — Узбекистан, Таджикистан… Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Ну, вот мы реально можем предоставить… Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия. Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития, или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьёй. Он будет получать достойную зарплату», — заявил Калашников.

По словам директора ФСИН, в настоящее время право подать заявление для замены наказания на принудительные работы имеют 188 тысяч человек. Калашников, продолжая свою мысль, рассказал, что в Магаданской области на золотых приисках работают мигранты из стран Средней Азии; при этом властям приходится организовывать для таких рабочих чартерные рейсы, чтобы они могли вернуться домой.

«Лучше спецконтингенту построить общежития, предоставить рабочие места. Зато они останутся там, они будут там же работать. И мы решим трудовую проблему, и произойдёт та самая социализация», — отметил Калашников.

Ранее в правительстве предложили отправлять осуждённых на строительство инфраструктурных объектов Байкало-Амурской магистрали (БАМа) и Транссиба. Стройка на БАМе, которая продлится до 2030 года, сейчас испытывает острый недостаток кадров как в связи с масштабом работ, так и из-за нехватки мигрантов, не вернувшихся в страну после COVID-19. Дефицит кадров закрывают железнодорожными войсками: 3 тысячи военнослужащих должны уже в этом году приступить к стройке, но необходимо около 15 тысяч человек.

Начальник управления ФСИН по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества, Елена Коробкова отмечала, что создание рабочих мест для осуждённых на БАМе позволит им раньше срока освободиться из мест лишения свободы. Причём речь идёт в основном о жителях регионов, по территориям которых проходит трасса магистрали.

Российское законодательство предусматривает возможность перевода осуждённых к лишению свободы на более мягкий вид наказания в виде принудительных работ, в этом случае они находятся в исправительных центрах.