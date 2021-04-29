ФСИН поддержала идею правительства направлять осуждённых на строительство БАМа

Федеральная служба исполнения наказаний России поддержала предложение правительства привлекать осуждённых людей к строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщила ТАСС Елена Коробкова — начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества.

По её словам, закон позволяет применять к людям, приговорённым к лишению свободы, более мягкий вид наказания — принудительные работы. Заключённые, получившие положительные характеристики, могут ходатайствовать о замене вида наказания после того, как они отбыли часть срока в колонии. Коробкова отметила, что в регионах России, где проходит БАМ, об этом могут ходатайствовать более чем 11 тысяч заключённых.

Неназванный источник ТАСС во ФСИН выразил недоумение из-за того, что предложение создать рабочие места для осуждённых на БАМе сравнивают с БАМлагом — исправительно-трудовым лагерем, в 1930-е годы входившим в систему ГУЛАГ НКВД. По его словам, с человеком, приговорённым к принудительным работам, заключают трудовой договор, а в законе прописаны условия проживания в общежитии, которое строит предприятие.

Напомним, 26 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что правительство поручило Минтрансу, ФСИН и РЖД до 14 мая изучить, насколько возможно привлечь осуждённых людей к строительству инфраструктурных объектов БАМа и Транссиба. Издание утверждало, что строительство БАМа, рассчитанное до 2030 года, из-за нехватки мигрантов и масштаба работ испытывает острый недостаток кадров — на стройке заняты 5 тысяч человек из необходимых 15 тысяч.