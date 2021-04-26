Правительство рассматривает возможность отправки заключённых на строительство БАМа и Транссиба

Кабинет министров обсуждает возможность привлечения осуждённых к строительству инфраструктурных объектов БАМа и Транссиба, со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Минтранс, ФСИН и ОАО РЖД должны до 14 мая проработать вопрос, обсудив также «создание инфраструктуры для их размещения». Официально ведомства пока идею не комментируют.

Стройка на БАМе, которая может продлиться до 2030 года, сейчас испытывает острый недостаток кадров как в связи с масштабом работ, так и из-за нехватки мигрантов, не вернувшихся в страну после COVID-19. Дефицит кадров закрывают в том числе железнодорожными войсками: 3 тысячи военнослужащих должны уже в этом году приступить к стройке, однако пока у РЖД мобилизовано только порядка 5 тысяч строителей из необходимых 15 тысяч.

Российское законодательство в статье 103 «Привлечение к труду осуждённых к лишению свободы» УИК РФ предусматривает возможность участия лиц, отбывающих наказание, в работах как в исправительном учреждении, так и за его пределами, говорит партнёр юрфирмы «Рустам Курмаев и партнёры» Дмитрий Горбунов. На заключённых, уточняет он, распространяются конституционные гарантии, регулирующие трудовые правоотношения с учётом особенности статуса отбывающих наказание.