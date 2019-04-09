Генпрокурор Юрий Чайка оценил ущерб от коррупции в России за 2018 год в 65,7 миллиарда рублей

Генеральный прокурор России Юрий Чайка в своём докладе оценил общий материальный ущерб от коррупционных преступлений по итогам 2018 года в 65,7 млрд рублей, пишет РИА Новости.

Как следует из доклада, размер материального ущерба вырос на 66% по сравнению с предыдущим годом — в 2017 году он составил 39,7 млрд рублей. По словам Чайки, в 2017 году в ходе расследования уголовных дел следователи добились добровольного возмещения ущерба, наложения ареста и изъятия имущества на сумму 26,5 млрд рублей, что составило 67% от материального ущерба. В прошлом году эта сумма составила 46,6 млрд рублей — 71%, отмечается в докладе. При этом общий ущерб от преступлений в кредитно-финансовой сфере составил 171 млрд рублей.

Ранее из отчёта генпрокурора стало известно, что более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения, похитили на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха».