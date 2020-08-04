Гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов ушёл в отставку

Находящийся под следствием генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов покинул свой пост, сообщает пресс-служба ОЭЗ.

Заявление об уходе по собственному желанию поступило от Кызласова 2 августа, 3 августа совет директоров «Титановой долины» его удовлетворил. Решение было принято в заочной форме. Временно исполняющим обязанности гендиректора «Титановой долины» продолжает оставаться Андрей Антипов.

Напомним, Артемию Кызласову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Он был задержан 17 февраля сотрудниками Свердловского управления ФСБ в кафе бизнес-центра «Высоцкий», где располагается офис «Титановой долины». В тот день, как утверждает следствие, глава ОЭЗ при посредничестве бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова должен был получить от предпринимателя Дмитрия Панова 2,5 млн рублей.

Директор ОЭЗ «Титановая долина» свою вину не признал. Сейчас он находится под домашним арестом. Аналогичная мера пресечения принята в отношении Михаила Шилиманова, который обвиняется по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»).