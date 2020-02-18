Стали известны обстоятельства задержания директора «Титановой долины» Кызласова

Защита задержанного вчера директора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова рассказала подробности силовой операции, пишет Znak.com.

«По имеющейся на данный час информации, всё произошло около 17:30 на первом этаже в бизнес-центре "Высоцкий" (там находится офис "Титановой долины"). Кызласову позвонил [Михаил] Шилиманов и попросил спуститься вниз на разговор. Кызласов спустился. Там его, помимо Шилиманова, ожидал один из контрагетов ОЭЗ по фамилии Панов. Разговор шёл странный. Кызласов попытался уйти, но ему путь преградил Панов. В этот момент в помещение зашли сотрудники ФСБ. В ходе обысков они нашли под диваном, на котором сидели Панов и Шилиманов, свёрток с деньгами, трактовав их как взятку», — рассказал один из защитников Кызласова Алексей Зорин.

По мнению адвоката, произошедшее «очень похоже на провокацию». Также защита Кызласова уверена, что ему пытались затруднить законное право на защиту.

«До четырёх часов утра нашего доверителя держали в автобусе возле управления СКР, не предоставив возможности связаться с адвокатами», — утверждает Зорин.

Осведомлённые источники утверждают, что упомянутый Зориным Панов — это предприниматель Дмитрий Панов, член общественной организации «Деловая Россия — Урал».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Сейчас сотрудники СКР проводят обыски дома у Кызласова в присутствии его жены. Сам глава ОЭЗ находится в изоляторе временного содержания. В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области заявили, что пока не комментируют ситуацию. Остальные силовые ведомства, участвовавшие в операции, также пока не дают комментариев.

После задержания Кызласова сотрудники УФСБ по Свердловской области провели в помещениях «Титановой долины» осмотр территории. Как выяснилось, основанием для задержания стало заявление одного из контрагентов ОЭЗ, сообщившего, что у него вымогали деньги.