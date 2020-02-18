Обвиняемого в получении взятки гендиректора «Титановой долины» доставили в СК

Генерального директора «Титановой долины» Артемия Кызласова, которого накануне задержали во время получения взятки, около 4 часов утра привезли в отделение Следственного комитета, со ссылкой на одного из защитников Артемия Александра Петрикина пишет E1.ru.

По словам Петрикина, документы о задержании Кызласова правоохранители начали составлять после прибытия в СК.

«Около четырёх часов начали проводить следственные действия с Артемием Кызласовым. До этого времени его где-то возили оперативные сотрудники. Мы увидели измученного, измотанного человека. Он был очень уставшим. Почти ничего не говорил. Обговаривать с ним произошедшее, говорить о позиции защиты будем сегодня. Также поговорим с его родственниками, чтобы понять, кто что видел, кто что знает», — сказал Петрикин.

Он также добавил, что защита озвучит свою версию произошедшего сегодня ближе к обеду.

«На наш взгляд, то, что пытаются предъявить Артемию, не соответствует действительности», — сказал Петрикин.

По делу Кызласова сотрудники ФСБ также задержали бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова — его доставили в управление СКР вчера вечером.

Напомним, Артемия Кызласова задержали накануне вечером в кафе на первом этаже «Высоцкого» (там находится офис «Титановой долины»). По некоторым данным, речь идёт о взятке в размере 2,5 миллиона рублей.