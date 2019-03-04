Гальянский маньяк признался в нападении на школьницу в Дзержинском районе Нижнего Тагила

Подозреваемый в нападении на двух женщин на территории Гальяно-Горбуновского массива дал признательные показания по делу о развратных действиях в отношении 14-летней школьницы, совершённых утром 14 января в районе дома № 5 по улице Энтузиастов. Об этом АН «Между строк» сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, злоумышленник напал на девушку и засунул ей руку под одежду. Следователи Дзержинского отдела СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ «Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».

Мужчина был задержан 28 февраля в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Злоумышленником оказался ранее судимый за кражу и нанесение тяжких телесных повреждений 31-летний уроженец Кировградского района, который восемь лет проживает в Нижнем Тагиле. Мужчина также признался, что 31 января в районе ТЦ «Кит» напал на женщину с целью изнасилования. Но жертва оказала сопротивление, укусила его и вырвалась. Задержанному предъявлено обвинение по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».