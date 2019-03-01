Задержанный в Нижнем Тагиле маньяк признался в двух нападениях на женщин

В полиции Нижнего Тагила рассказали подробности поимки маньяка, который совершил нападение на женщину на ГГМ. По словам врио начальника ОП № 20 Сергея Лобанова, после нападения на женщину 19 февраля в парке Победы в районе были установлены посты скрытого наблюдения.

«Наши сотрудники совместно с коллегами из уголовного розыска проводили скрытое патрулирование на территории Гальяно-Горбуновского массива, опрашивали граждан. Позже появилась оперативная информация, что к нападению может быть причастен мужчина, проживающий на улице Булата Окуджавы. После задержания и проверки на полиграфе он дал признательные показания и сознался в ещё одном нападении», — пояснил Сергей Лобанов.

Задержанным оказался ранее судимый за кражу и нанесение тяжких телесных повреждений 31-летний уроженец Кировградского района, который восемь лет проживает в Нижнем Тагиле.

Мужчина рассказал, что 31 января в районе ТЦ «Кит» он напал на женщину с целью изнасилования. Но жертва оказала сопротивление, укусила его и вырвалась. Задержанному предъявлено обвинение по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».