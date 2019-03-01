В Нижнем Тагиле полиция задержала маньяка после изнасилования на ГГМ

В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в нападении на женщину в парке Победы на ГГМ. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на замруководителя следственного отдела по Тагилстроевскому району Андрея Попова, мужчину задержали 28 февраля во время оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения на время проведения следственных действий в рамках уголовного дела по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Напомним, инцидент произошёл рано утром 19 февраля. Потерпевшая шла на работу через парк в сторону детской поликлиники, когда сзади к ней подбежал мужчина и закрыл рукой рот. Нападавший пригрозил женщине расправой, если она начнёт кричать. По словам родственницы потерпевшей, мужчина начал обыскивать жертву в поисках ценных вещей, но, ничего не найдя, изнасиловал женщину.