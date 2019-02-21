В Нижнем Тагиле сексуальный маньяк напал на женщину в парке Победы

Утром 19 февраля в парке Победы на ГГМ совершено нападение на женщину, которая шла на работу. Как сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил», около пяти утра потерпевшая направлялась в сторону детской поликлиники, когда сзади к ней подбежал мужчина и закрыл рукой рот. Нападавший пригрозил женщине расправой, если она начнёт кричать. По словам родственницы потерпевшей, мужчина начал обыскивать жертву в поисках ценных вещей, но, ничего не найдя, изнасиловал женщину.
Отметим, что в полиции факт изнасилования пока не подтвердили.
«В отдел полиции № 20 обратилась женщина с заявлением. По данному факту полиция и Следственный комитет проводят проверку, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».