В Нижнем Тагиле сексуальный маньяк напал на женщину в парке Победы

Утром 19 февраля в парке Победы на ГГМ совершено нападение на женщину, которая шла на работу. Как сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил», около пяти утра потерпевшая направлялась в сторону детской поликлиники, когда сзади к ней подбежал мужчина и закрыл рукой рот. Нападавший пригрозил женщине расправой, если она начнёт кричать. По словам родственницы потерпевшей, мужчина начал обыскивать жертву в поисках ценных вещей, но, ничего не найдя, изнасиловал женщину.

Отметим, что в полиции факт изнасилования пока не подтвердили.