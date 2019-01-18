Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения педофила на школьницу в Нижнем Тагиле

Следователи Дзержинского отдела СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ «Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» по факту нападения неизвестного мужчины на девушку.

Напомним, инцидент произошёл утром 14 января в районе дома № 5 по улице Энтузиастов. По словам источника АН «Между строк» в правоохранительных органах, злоумышленник напал на 14-летнюю школьницу и засунул руку ей под одежду.

При этом в соцсетях обсуждают, что нападений в то утро было два.

Сейчас мужчину разыскивают. Приметы подозреваемого: рост выше 180 см, плотного телосложения, примерный возраст 30–40 лет, пуховик тёмно-синего цвета, шапка вязаная тёмно-синего цвета, штаны тёмного цвета, через правое плечо сумка тёмного цвета (на вид сумка для документов). Тех, кто видел или знает подробности данного инцидента, просят обратиться в ОП № 17 по телефону: 8(343)597-68-04 или 02.