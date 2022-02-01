Футболист Олег Шатов заключил контракт с «Уралом» до конца сезона

Уроженец Нижнего Тагила, известный российский футболист Олег Шатов проведёт остаток сезона в екатеринбургском футбольном клубе «Урал». Как сообщил президент клуба Георгий Иванов, команда заключила краткосрочный договор с одним из лучших своих игроков.

«Рад, что Олег вновь стал игроком “Урала”. Пока подписали контракт до конца нынешнего сезона. Посмотрим, как завершим сезон, как Олег будет себя чувствовать, тогда уже будем строить дальнейшие планы. Олег для нас родной футболист. Всегда говорил, что будем рады его видеть в родном клубе. Желаем Олегу удачных матчей и обходиться без травм!» — заявил президент ФК «Урал» Георгий Иванов.

Шатов — воспитанник тагильской футбольной школы «Уралец», в своей карьере выступал за «Урал», «Анжи», «Зенит» и «Краснодар». В июле 2020 года присоединился к «Рубину». За клуб он провел 25 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи. Также полузащитник провёл 28 матчей за сборную России.