Уроженец Нижнего Тагила будет играть за ФК «Зенит»

Уроженец Нижнего Тагила 22-летний Арсен Адамов переходит из футбольного клуба «Урал» в питерский «Зенит». Защитник уже переехал в Санкт-Петербург, где в ближайшее время пройдёт углублённое медицинское обследование. Об этом изданию «Спорт-Экспресс» сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

Арсен Адамов родился в Нижнем Тагиле, но футбольную карьеру начинал в Чечне. Спортсмен пришёл в ФК «Урал» в 2021 году из «Ахмата» (Грозный). За год футболист сыграл 28 матчей, забил один мяч и сделал одну передачу. Осенью 2021 года он вызывался в сборную России.

Кроме того, в прошлом году Адамов неоднократно признавался лучшим игроком матча в составе «Урала». По трансферной стоимости, судя по данным сайта Transfermarkt, он является одним из самых дорогих и перспективных футболистов екатеринбургского клуба.

Другой уроженец Нижнего Тагила Олег Шатов, который ранее сообщал о приостановке своей футбольной карьеры из-за травм, снова начал тренироваться. Он вместе с ФК «Урал» проводит тренировочные сборы в Дубае. Возможно, в скором времени Шатов подпишет контракт со «шмелями».