31-летний футболист Олег Шатов приостановил карьеру из-за частых травм 

Уроженец Нижнего Тагила Олег Шатов решил приостановить футбольную карьеру. 31-летний игрок расторг контракт с казанским «Рубином» по обоюдному согласию. По словам спортсмена, он принял это решение из-за постоянных травм, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«Я думал в первую очередь о себе, о клубе, как лучше преподнести, чтобы все были в максимально выигрышной ситуации. Принял решение просто — в последнее время я только лечился, не играл. Для меня, как для футболиста, это был очень тяжёлый этап. Я как мог проходил его, справлялся, но иногда нужно вовремя остановиться, выпрыгнуть из колеса. Клубок с каждой новой микротравмой нарастает, а потом не будет сил и возможностей его распутать», — рассказал Шатов.

Шатов — воспитанник тагильской футбольной школы «Уралец», в своей карьере выступал за «Урал», «Анжи», «Зенит» и «Краснодар». В июле 2020 года присоединился к «Рубину». За клуб он провел 25 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи. До этого полузащитник провёл 28 матчей за сборную России.

В этом сезоне футболист сыграл всего три матча в российской Премьер-лиге, он не выходил на поле с августа.