Общество

Футболист Олег Шатов пожертвовал полмиллиона рублей на операцию девочке из Нижнего Тагила

27.05.2020 17:31
Футболист Олег Шатов пожертвовал полмиллиона рублей на операцию девочке из Нижнего Тагила

Российский футболист Олег Шатов, полузащитник клуба «Зенит», перевёл полмиллиона рублей родителям трёхлетней Ульяны Стяжкиной из Нижнего Тагила, которой требуется пересадка почки и дорогостоящее лечение. Всего юной тагильчанке требуется 1 660 000 рублей.

Как рассказал отец девочки Виталий, с Олегом Шатовым они раньше жили в одном микрорайоне — на Руднике. Играли в футбол на одном поле, но особо не общались. О том, что маленькой Ульяне требуется операция, футболист узнал от общего знакомого.

«Мы с ним росли на Руднике, но у нас пять лет разницы. В футбол играли, но в разных возрастах. Мы знали друг друга, родителей знали, но не общались даже. А мой друг занимается организацией турниров футбольных среди детей в Нижнем Тагиле, и вот он организовывал как-то кубок Олега Шатова у нас в городе, а Олег помогал финансово, организовывал выезд детей-футболистов из Тагила на общероссийский турнир. И вот мой друг ему позвонил, рассказал обо всём. У нас тогда даже ещё сбор средств не начался, заявку ещё не одобрили, но он уже тогда сразу перевёл нам полмиллиона рублей. Мы за это ему очень благодарны», говорит Виталий.

Сегодня для маленькой Ульяны собрали уже бо́льшую часть необходимой суммы, 850 913 рублей. Деньги нужны для покупки дорогостоящих лекарств, от которых зависит жизнь юной тагильчанки.

«Это у нас второй ребёнок, вторая беременность, и она, в общем-то, спокойно протекала. Ничего не предвещало того, что у нас какие-то проблемы. Но через несколько дней после родов нам сообщили, что у ребёнка проблемы с почками, врождённый нефротический синдром. Это когда почки работают неправильно, они не выводят токсины, как должны, и не сохраняют белок. Токсины в это время травят организм, из-за чего ребёнок отекал очень сильно. А потери белка были катастрофически огромными, они в тысячи раз превышали норму. Это всё сказывалось на развитии и состоянии дочери», рассказывает отец Ульяны.

После этого началась безвылазная жизнь в больницах. Постоянные капельницы и гемодиализ. А 1,5 года назад Ульяне удалили обе почки, так как они стали пагубно влиять на организм. Но кто мог подумать, что помощь придёт тогда, когда весь мир борется с опасным вирусом. Недавно тагильчанке назначили операцию по пересадке почки в Москве. Однако для того, чтобы она прижилась, необходимо несколько дорогостоящих препаратов.

«Мы сами не ожидали, ведь повсюду коронавирус. Но нас тут же по ускоренной программе стали прививать, проверять, и объявили о том, что скоро потребуется вводить препараты. Сама операция по пересадке проводится бесплатно. Донором будет кто-то из родителей, они проверят нас на совместимость, если не подойдёт, то это так называемая трупная почка. Средства собираются на препараты угнетения иммунной системы, отмечает Виталий. То есть, когда почку пересадят, иммунитет будет стараться её уничтожить, потому что это чужеродный орган. Они вводятся до операции, во время и после. Сами эти препараты очень дорогие. Их должны вводить ориентировочно с 10 по 15 июня, до этого времени мы должны их уже приобрести. В 20-х числах июня назначена операция».

Несмотря на все сложности, которые появились в жизни маленькой Ульяны, она растёт активной и общительной девочкой. Эта операция не только кардинально изменит жизнь тагильчанки, но и подарит возможность увидеть мир без капельниц, уколов и больничных палат.

Сейчас родители собирают недостающую сумму через благотворительный фонд.

 
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