Футболист Александр Кокорин пожаловался в ЕСПЧ на условия в СИЗО

Адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пишет ТАСС.

По мнению защиты, футболист «содержится в СИЗО в условиях, угрожающих здоровью».

«Как только нам стало известно, что дело поступило в суд, мы подали в ЕСПЧ жалобу о нарушении прав Александра при избрании и продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — рассказал один из адвокатов Андрей Ромашов.

Если жалобу коммуницируют, то она будет рассмотрена в ЕСПЧ в приоритетном порядке, уточнил адвокат.

«Только у Александра сложилась ситуация, которая позволяет рассмотреть жалобу в приоритетном порядке, то есть в течение года, тогда как остальные подобного рода жалобы рассматриваются около пяти лет», — объяснил он.

Напомним, Александра Кокорина и футболиста Павла Мамаева обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы в начале октября 2018 года. По делу также проходят брат Александра Кокорина Кирилл и детский тренер по футболу Александр Протасовицкий. Пострадавшими по делам проходят водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в СИЗО до 8 апреля.