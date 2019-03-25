Дело Павла Мамаева и Александра Кокорина направлено в суд

Уголовное дело о побоях, хулиганстве и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью в отношении футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и их соучастников направлено в суд, со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк пишет «Интерфакс».

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбуждённому в отношении Кокорина и Мамаева, а также двоих соучастников по признакам преступления, предусмотренного статьями 115 ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью"), 116 ("Побои") и 213 ("Хулиганство") УК РФ», — заявила Волк.

Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, полузащитник «Краснодара» Мамаев и нападающий «Зенита» Кокорин с октября 2018 года находятся под стражей в «Бутырке» в рамках уголовного дела о двух потасовках в Москве. Обоим спортсменам, а также младшему брату Кокорина Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому вменяется причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, побои группой лиц по предварительному сговору и хулиганство группы лиц по предварительному сговору.

В деле идёт речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Вторая потасовка — с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным — случилась в «Кофемании» на Большой Никитской улице. На очных ставках с потерпевшими обвиняемые принесли извинения, а также заявили о готовности загладить вину и возместить причинённый ущерб.