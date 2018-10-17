Братья Кокорины и Мамаев принесли извинения потерпевшим в драках и предложили примирение

Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл, арестованные по делу из-за драк в Москве, официально принесли извинения потерпевшим, пишет «Интерфакс».

По словам адвоката Мамаева Игоря Бушманова, его подзащитный также «выразил готовность возместить моральный и физический ущерб» Виталию Соловчуку и Сергею Гайсину.

«Мы высказали такое предложение [о примирении] и всё, что необходимо для этого, сделали — официально, в присутствии потерпевшей стороны», — подчеркнул Бушманов.

По словам адвоката, третий потерпевший в рамках уголовного дела, по которому проходит Мамаев, — сотрудник Минпромторга Денис Пак — в ходе очной ставки пояснил, что не имеет претензий к футболисту.

Адвокат братьев Кокориных Олег Попов также заявил, что его подопечные принесли извинения потерпевшей стороне по уголовному делу о потасовках в Москве с их участием и предложили примирение. По словам адвокатов, на данный момент фигурантам дела не предъявлены обвинения.

Напомним, 12 октября суд арестовал Мамаева, Кокорина и его младшего брата Кирилла до 8 декабря текущего года. В их отношении расследуется уголовное дело о хулиганстве. 8 октября молодые люди устроили серию драк после вечеринки, в итоге пострадали три человека: был избит водитель одной из ведущих Первого канала, глава департамента Минпромторга Денис Пак и руководитель НАМИ Сергей Гайсин. Футболистам грозит до семи лет колонии.