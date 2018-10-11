Суд арестовал футболиста Александра Кокорина

Тверской суд Москвы арестовал футболиста Александра Кокорина по делу о драках в Москве, пишет «Интерфакс».

«Суд постановил: избрать в отношении Кокорина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 декабря», - огласила решение судья Мария Сизинцева.

На тот же срок суд арестовал его брата Кирилла.

Напомним, против Александра Кокорина и Павла Мамаева заведены уголовные дела по статьям о побоях и хулиганстве. Поводом стали две драки с участием футболистов, произошедшие 8 октября. В первой пострадал водитель Виталий Соловчук, во второй — чиновник Минпромторга Денис Пак и директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Накануне полиция после допроса задержала обоих футболистов на 48 часов.

Из-за драк был задержан также брат Александра Кокорина Кирилл. Ещё двоим их участникам предложили явиться в полицию для допроса.