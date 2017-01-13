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16 Янв 2017 13:34 | Метки: Новости

ФССП опубликовала реестр лицензированных коллекторских агентств

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) на своём сайте опубликовала список из 26 агентств, которые имеют право заниматься коллекторской деятельностью. О нововведениях в работе коллекторов пишет ТАСС.

С 1 января взыскивать долги с населения имеют право только те компании, которые прошли лицензирование и включены в единый госреестр. 

«По результатам рассмотрения поступивших заявлений выдано 26 свидетельств, соответствующие сведения внесены в государственный реестр», – отметили в ведомстве.

Компаниям, решившим продолжить коллекторскую работу самовольно, без включения в госреестр, грозят штрафы до 2 миллионов рублей, а физическим лицам, самовольно ведущим такую деятельность, грозит штраф до 500 тысяч рублей.

В июле прошлого года президент Владимир Путин подписал закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Закон, в частности, запрещает коллекторам применять физическую силу и угрожать её применением, повреждать имущество должника, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение. Для «информирования» коллектор может встречаться с должником не чаще раза в неделю, звонить не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Закон распространяется только на физических лиц, в отношении индивидуальных предпринимателей нормы закона действовать не будут. При этом положения закона относятся только к взысканию просроченной задолженности, а не всех долгов.

Напомним, законопроект был инициирован зимой прошлого года спикерами обеих палат Федерального Собрания Валентиной Матвиенко и Сергеем Нарышкиным после многочисленных сообщений в СМИ о противоправных действиях коллекторов.

Агентство новостей «Между строк»

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