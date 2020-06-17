ФСБ и полиция проверили Среднеуральский женский монастырь, где остановился схиигумен Сергий

В Среднеуральском женском монастыре побывали сотрудники ФСБ и полиции, которые побеседовали с остановившимся в обители схиигуменом Сергием, со ссылкой на самого священника пишет E1.ru.

Визит силовиков мог быть связан с появившимися накануне сообщениями в СМИ о том, что монастырь взяли под охрану казаки.

«Как вы видите, в монастыре всё спокойно. Никаких вооружённых людей. У нас тихо и мирно. Паломники могут приходить», — сказал священнослужитель.

Напомним, 16 июня появилась информация о том, что схиигумен Сергий (Романов) сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря Варвару (Крыгину) — вместе с несколькими монахинями она покинула обитель и укрылась в Ново-Тихвинском женском монастыре.

«Скорбя о заблуждении бывшего духовника обители, ради умирения ситуации матушка-настоятельница приняла решение вместе с сёстрами, не разделяющими раскольническую позицию схиигумена Сергия, временно оставить территорию обители с тем, чтобы избежать ненужных распрей, к коим ныне склонен отец Сергий, и дать ему возможность одуматься и принести покаяние. В Екатеринбургской епархии призывают молиться о вразумлении схиигумена Сергия. Ему дана возможность исправиться до следующего заседания суда 26 июня 2020 года. Надеемся, что отец Сергий сможет за это время найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит своё отношение к своему поведению и покается», — сообщили в епархии.

Напомним, конфликт схиигумена Сергия с Екатеринбургской епархией начался после публикации священником проповеди на YouTube, в которой он заявил, что во время пандемии не нужно закрывать храмы, а ситуация с COVID-19 специально срежиссирована для чипизации населения. После этого Сергию было запрещено проповедовать, но он не подчинился. По указу миторополита Кирилла схиигумена призвали к церковному суду. До его вердикта отец Сергий запрещён в служении, совершении таинств, лишён права ношения наперсного креста, а также отправлен в затвор на территорию Иоанно-Богословского мужского скита монастыря Царственных страстотерпцев, который расположен через дорогу от Среднеуральского женского монастыря. Кроме того, Сергию запретили принимать исповедь, совершать таинства и требы, «включая чин экзорцизма», постригать в монахи, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения митрополита.

Первое заседание епархиального суда прошло 15 июня, но решение не было принято, поскольку схиигумен спешно удалился с него, успев лишь зачитать очередное выступление, не относящееся к сути дела. Следующее заседание было назначено на 26 июня.