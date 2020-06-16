Схиигумен Сергий захватил монастырь в Седнеуральске и выставил казачьи патрули в качестве охраны

В Среднеуральске схиигумен Сергий (Романов) сместил настоятельницу женского монастыря Варвару (Крыгину). Также опальный священнослужитель пригласил казаков охранять территорию обители от посторонних.

«В Екатеринбургской епархии призывают молиться о вразумлении схиигумена Сергия. Ему дана возможность подумать до следующего заседания суда. Надеемся, что отец Сергий сможет за это время найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит своё отношение к своему поведению, одумается и исправится», — заявили Znak.com в епархиальной пресс-службе.

Сейчас настоятельница вместе с несколькими монахинями покинула оккупированную обитель и укрылась в Ново-Тихвинском женском монастыре.

«Игуменья Варвара попыталась поговорить с отцом Сергием. Это было ещё до епархиального суда, который состоялся 15 июня. Она хотела, чтобы ситуацию не доводили до предела, пыталась вразумить. Свои мысли она высказала на одном из собраний с клириком. Однако отцу Сергию это не понравилось, и между ними произошло недопонимание, после чего игуменья Варвара вместе с несколькими монахинями покинула обитель», — рассказал источник Е1.ru.

По данным 66.ru, к охране монастыря были привлечены казаки, вход на территорию сейчас возможен только для паломников. А когда в обитель прибыл священник Георгий Викторов, которого митрополит Кирилл отправил туда для отправления треб, к нему навстречу вышли верующие, которые дали понять, что «не настроены слушать чужие распоряжения».

Напомним, конфликт схиигумена Сергия с Екатеринбургской епархией начался после публикации священником проповеди на YouTube, в которой он заявил, что во время пандемии не нужно закрывать храмы, а ситуация с COVID-19 специально срежиссирована для чипизации населения. После этого Сергию было запрещено проповедовать, но он не подчинился. По указу миторополита Кирилла схиигумена призвали к церковному суду. До его вердикта отец Сергий запрещён в служении, совершении таинств, лишён права ношения наперсного креста, а также отправлен в затвор на территорию Иоанно-Богословского мужского скита монастыря Царственных страстотерпцев, который расположен через дорогу от Среднеуральского женского монастыря. Кроме того, Сергию запретили принимать исповедь, совершать таинства и требы, «включая чин экзорцизма», постригать в монахи, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения митрополита.

Первое заседание епархиального суда прошло 15 июня, но решение не было принято, поскольку схиигумен спешно удалился с него, успев лишь зачитать очередное выступление, не относящееся к сути дела. Следующее заседание было назначено на 26 июня.