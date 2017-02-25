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01 Мар 2017 11:23 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Общество

Фонд «Живи, малыш» отмечает первый день рождения бесплатного такси и предлагает начать весну с благородного дела

Благотворительный фонд «Живи, малыш» отмечает первый день рождения бесплатного социального такси для детей-инвалидов. С начала проекта команде фонда удалось решить вопрос транспортной доступности для 145 детей, возможности здоровья которых ограничены.

«Год назад всё начиналось с 10-15 поездок в месяц. Сейчас их в среднем 60-70 и запись – на месяц вперёд. Каждый месяц происходит маленькое чудо – нам удаётся собрать необходимую сумму на содержание автомобиля. Благодаря тем, кто уверен, что чужой беды не бывает, тем, кто первого числа каждого месяца участвует во всенародной акции “100 рублей спасут жизнь”. Сострадание этих людей, как и здоровье любого ребёнка, нельзя измерить никакими цифрами, это по-настоящему бесценно», – рассказала пресс-секретарь фонда Анна Ганжа.

После февральской акции «100 рублей спасут жизнь» на лечение отправились Данилов Ваня и Пчелинцев Даниил. Их жизнь началась с реанимации, но благодаря кропотливому труду родных и врачей они идут на поправку.  

Сегодня помощи ждут девочки. Маша Целикова, Соня Сыресина и Милена Пешкова. У них у всех ДЦП, а у годовалой Маши ещё и редкое генетическое заболевание. Их родители уже отдали все свои средства, лишь бы увидеть первые шаги своих детей, и сейчас им нужна наша помощь.

За каждый денежный сбор фонд «Живи, малыш» отчитывается в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Здесь же можно найти информацию о нуждающихся в помощи малышах, а также о детях, уже получивших средства на операции, лечебные процедуры и медикаменты.

Агентство новостей «Между строк»

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