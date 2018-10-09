ФК «Краснодар» решил разорвать контракт с Мамаевым

Футбольный клуб «Краснодар» «сделает всё», чтобы разорвать контракт с футболистом Павлом Мамаевым, который вместе с игроком «Зенита» Александром Кокориным принял участие в избиении нескольких человек, сообщается на сайте «Краснодара».

«В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов», — сказано в заявлении клуба.

«Краснодар» также намерен применить к Мамаеву «все возможные санкции, указанные в контракте», в том числе штраф и отстранение от тренировок.

«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео, — это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий», — заявили в «Краснодаре».

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев после словесной перепалки напали на чиновника Министерства промышленности и торговли в одном из московских кафе.

Телеграм-канал Mash пишет, что в результате драки пострадал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак. Он сделал замечание футболистам, которые шумели в кафе. Mash отмечает, что Кокорин и Мамаев сломали Паку зуб, а также оставили несколько синяков и ушибов.