Федерация скалолазания России прокомментировала скандальные высказывания чиновников Нижнего Тагила и предложила помощь мэрии 

Скандал, вызванный высказываниями городских чиновников на депутатской комиссии, докатился до Федерации скалолазания России. Президент ФСР Дмитрий Бычков отметил, что организация готова помочь администрации Нижнего Тагила и проконсультировать, как реализовать проекты любого масштаба, чтобы юным спортсменам было где тренироваться. Также федерация готова привлечь компании, которые смогут предложить, как лучше построить скалодром на конкретной площадке, в том числе в школе № 100.

«Нижний Тагил долгие годы занимал видное место на карте российского скалолазания, регулярно принимал всероссийские соревнования, уроженцы города в составе сборной России завоёвывали медали на международных стартах, — рассказал президент ФСР АН “Между строк”. — В спортивных секциях по-прежнему занимается большое количество детей. Реконструкция Городского дворца детского и юношеского творчества, где функционирует крупнейший в Нижнем Тагиле скалодром, не должна стать проблемой для подрастающего поколения спортсменов. Мы понимаем все сложности размещения скалодромов в универсальных спортивных залах, но и в мире, и у нас в стране уже накоплен большой опыт встраивания скалодромов в самые разные пространства. Эти проекты реализуются в том числе и в школах, училищах, других учебных заведениях. Реализация масштабного проекта не отменяет возможность более оперативной установки скалодрома, например, в общеобразовательной школе № 100, где для этого есть и желание, и возможности. По итогам конкурса ЕВРАЗа проект спортивной школы “Старт” — строительство нового скалодрома на базе школы № 100 — стал одним из грантополучателей. В первую очередь этот объект будет полезен самой школе № 100. Ведь на нём смогут заниматься не только дети из спортивных секций, но и все школьники».

Видео канала Russia climbing

В ФСР рассказали, что с 2019 года работают над проектом «Скалодромы в школы», который призван поэтапно ввести скалолазание в образовательную программу. Кроме того, оборудование может быть полезно для ведения внеурочной работы, оказания допуслуг. Оно может пополнять школьный бюджет и быть конкурентным преимуществом школы. В федерации подчёркивают, что на сегодняшний день сфера строительства скалодромов в России находится на высоком уровне развития. Компании, занимающиеся проектированием и возведением таких объектов, всегда подходят к процессу творчески: не только реализуют спортивную составляющую, но и облекают её в интересные формы и цвета. Проекты успешно вписываются в уже созданные интерьеры спортсооружений и преображают спорткомплексы, становясь центральной точкой в общей композиции.

В федерации подчёркивают, что надеются на конструктивное сотрудничество с администрацией города и скорейшее решение вопроса в интересах подрастающих тагильчан.

Напомним, на слова городских чиновников о том, что в школе № 100 не будут строить скалодром, на который спортшкола «Старт» выиграла грант в конкурсе ЕВРАЗа «Город друзей — город идей!», отреагировали депутаты Нижнего Тагила и обратились к мэру с просьбой провести служебную проверку на предмет соответствия занимаемым должностям в отношении вице-мэра по соцполитике Валерия Сурова и начальника управления по развитию физкультуры, спорта и молодёжной политики Ирины Еремеевой. Позже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в начале февраля в город приедет областной министр спорта Леонид Рапопорт и проведёт проверку.