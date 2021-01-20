«Это не для нашего города вид спорта, если честно». Ирина Еремеева объяснила депутатам, почему в Нижнем Тагиле не развиваются теннис и скалолазание и не нужны велодорожки

На вчерашнем заседании постоянной депутатской комиссии по спорту выступила главная чиновница Нижнего Тагила, отвечающая за развитие спорта, Ирина Еремеева.

По мнению руководителя управления по развитию физкультуры, спорта и молодёжной политики, в Нижнем Тагиле мало велосипедистов-любителей, поэтому нет необходимости проектировать и строить велодорожки.

«У нас в городе велосипедистов-любителей не так много, даже если сравнить с тем же Новоуральском. В принципе, сейчас есть места, где можно покататься на велосипеде. Например, Муринские пруды оборудованы велодорожками, весь ГГМ может там кататься, на Пихтовке в районе лыжной базы тоже люди катаются», — заявила Ирина Еремеева, отметив также, что вопрос велодорожек вообще не входит в её полномочия, так как не касается профессионального спорта.

Депутаты поинтересовались, как в городе развивается теннис, много ли детей занимается на отремонтированном корте стадиона «Высокогорец». Оказалось, что в городе острый кадровый голод в этом виде спорта, а также большая проблема с тёплым помещением для тренировок.

«У нас единственное отделение тенниса в “Высокогорце”, там занимаются дети, но немного, и проблема ещё в том, что у них нет спортивного зала и, когда наступает зимний период, им приходится девять месяцев скитаться по спортивным залам. Но вообще, согласно статотчёту, желающих заниматься теннисом в Тагиле не так и много, и это не для нашего города вид спорта, если честно. Кроме того, у нас нет специалистов, у нас два тренера всего работает, они оба совместители. Некому работать, некому тренировать детей», — ответила Еремеева.

Депутаты поинтересовались, что будет со скалолазанием, когда в здании ГДДЮТ, где находится самый высокий скалодром, начнётся реконструкция. Вспомнили об инициативе тренеров спортшколы «Старт» и директора школы № 100 Дмитрия Язовских организовать скалолазную стену в учебном заведении на ГГМ. Отметим, что этот проект получил грант ЕВРАЗа на реализацию. Теперь, по словам Еремеевой, необходимо договориться с управлением образования, чтобы в учебное учреждение пускали спортсменов. Однако против скалодрома выступил заместитель мэра по социальной политике Валерий Суров, который считает, что сооружение будет портить внешний вид спортзала.

«Давайте будем откровенны с вами: скалодром сам по себе немножко неэстетичный, поэтому игровой зал портить им — это неправильно. Неправильно строить его абы где», — заявил Суров.

Чиновники посчитали, что необходимо искать подходящий зал «в любой другой школе» или в другом месте. Пока вопрос, несмотря на гарантированное финансирование проекта, так и остаётся нерешённым.