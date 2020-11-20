Тагильские скалолазы ищут деньги на оборудование зала в школе №100

В Нижнем Тагиле тренеры по скалолазанию спортивной школы «Старт» планируют открыть новый зал для занятий своих воспитанников. Нехватка тренажёрных залов для маленьких спортсменов особенно почувствуется после закрытия на реконструкцию ГДДЮТ, в котором действует самый большой в городе скалодром, рассказал АН «Между строк» тренер спортшколы «Старт», председатель местной федерации скалолазания и альпинизма Владислав Баранов.

Сегодня в «Старте» работает 13 тренеров по скалолазанию, которые занимаются с 230 ребятами. Тренировки проходят в школе № 9, в двух небольших залах в центре города и на Тагилстрое, а также в ГДДЮТ. Когда стало известно, что в 2021 году дворец закроют на ремонт, тренеры задумались о поиске новой площадки.

«Мы обратились к директору школы № 100 Дмитрию Язовских, он подхватил нашу идею, показал, какие у него есть спортивные залы. В школе есть спортивный зал с отдельным входом, что очень удобно, и сейчас он мало загружен. Если у нас всё получится, то дети Гальянки смогут заниматься данным видом спорта», — говорит Владислав Баранов.

Тагильские тренеры планируют построить искусственный скалодром высотой 7,5 метра и шириной 6 метров. Проект уже разработан, посчитана смета. Зал обойдётся в 675 тысяч рублей. Часть средств готовы пожертвовать известные в городе спортсмены и бизнесмены. Но большую часть денег инициаторы идеи надеются получить после победы в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Максимальная сумма гранта, которую выделяет компания на социальные проекты, составляет 500 тысяч рублей. Поддержать задумку спортсменов можно на сайте конкурса по ссылке.