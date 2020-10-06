«Президентский» легкоатлетический манеж на Вагонке за 2,1 млрд рублей построят только к 2024 году

Многофункциональный легкоатлетический манеж на Вагонке, который поручил построить президент РФ Владимир Путин, не удастся возвести к 300-летию Нижнего Тагила, как изначально планировалось. Об этом свидетельствует график платежей и иная документация, опубликованная на сайте администрации города. Согласно ей, компания, которая займётся строительством спорткомплекса, получит основной денежный транш за работы – 2,11 млрд рублей – только в 2023 году. В 2022 году ей не дадут ни копейки. Всего за создание «президентского» манежа планируется заплатить 2,18 млрд рублей.

В ближайшее время на сайте госзакупок объявят конкурс на определение компании-подрядчика, ответственного за создание спортивного комплекса. Победитель должен будет разработать рабочую документацию, выполнить непосредственно строительно-монтажные работы и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предельный срок выполнения всех работ – до 2023 года включительно.

«Администрация города постановляет осуществить бюджетные инвестиции в строительство многофункционального легкоатлетического манежа в Дзержинском районе. МКУ “Служба заказчика городского хозяйства” осуществить закупку. Установить планируемые результаты выполнения работ, описание их состава, предельные сроки выполнения и объём средств на оплату заключаемого муниципального контракта», – говорится в постановлении администрации Нижнего Тагила.

Мэрия Нижнего Тагила получила положительное заключение государственной экспертизы на проект «президентского» легкоатлетического манежа ещё в начале 2020 года. До конца года планировалось уже начать строительство спортивного объекта. Однако из-за распространения новой коронавирусной инфекции в Свердловской области и последовавшего за пандемией экономического кризиса город не получил из регионального бюджета всех обещанных денег. Возведение манежа пришлось отложить.

Манеж станет одним из самых современных спортивных комплексов в России. Так, там будет организована гидравлическая система трансформации дорожек — с помощью нажатия одной кнопки кривые дорожки можно будет поднять до желаемой высоты для соревнования или тренировок и опустить после их окончания до одного уровня с окружающей поверхностью.

Объект возведут рядом с Дворцом водного спорта по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал на Форуме рабочей молодёжи в Нижнем Тагиле в марте 2018 года. Многофункциональный спорткомплекс будет разделён на три блока.

Прилегающую территорию разделят на спортивно-рекреационную, площадку для культурно-массовых мероприятий и парковую зону с местами для парковки, в том числе для инвалидов.