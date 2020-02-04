Мэрия Нижнего Тагила получила положительное заключение госэкспертизы на проект строительства «президентского» легкоатлетического манежа

Тагильская мэрия получила положительное заключение государственной экспертизы на проект «президентского» легкоатлетического манежа, который планируется построить на Вагонке к 300-летию города. Об этом глава муниципалитета Владислав Пинаев написал в своём Instagram, отметив, что манеж станет одним из самых современных спортивных комплексов в России. Так, там будет организована гидравлическая система трансформации дорожек — с помощью нажатия одной кнопки кривые дорожки можно будет поднять до желаемой высоты для соревнования или тренировок и опустить после их окончания до одного уровня с окружающей поверхностью.

«Мы завершили огромный этап предварительной, невидимой для горожан работы. Немного задержали дополнительные технические условия из-за изменившихся требований в сфере пожарной безопасности. Для проведения соревнований по художественной гимнастике увеличили высоту потолка. Теперь заключение есть. Двигаемся дальше — ценовая экспертиза и конкурс по определению подрядчика», — написал Владислав Пинаев в Instagram.

На строительство комплекса, напомним, планируется потратить 2,3 млрд рублей. Его возведут рядом с Дворцом водного спорта по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал на Форуме рабочей молодёжи в Нижнем Тагиле в марте 2018 года. Многофункциональный спорткомплекс будет разделён на три блока.

«Образ спортивного комплекса направлен на архитектурное взаимодействие с Ледовым дворцом им. В. К. Сотникова, который является одним из доминирующих строений в духе конструктивизма. Комплекс имеет 3 основных объёма: легкоатлетический манеж с многофункциональной спортивной технологией, скалодром с мобильными трибунами с блитчерной системой на 400 посадочных мест, гимнастический зал и административно-бытовой комплекс», — отмечают архитекторы фирмы «Магнум Дизайн», которые и создали проект президентского манежа.

Планируется организовать также медико-восстановительный зал с сауной, душевыми и массажной комнатой. Перекусить посетители смогут в буфете.

Прилегающую территорию разделят на спортивно-рекреационную, площадку для культурно-массовых мероприятий и парковую зону с местами для парковки, в том числе для инвалидов.