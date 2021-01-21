Депутаты требуют от мэра Нижнего Тагила провести служебную проверку действий чиновников, чьи высказывания о спорте возмутили общественность 

Депутаты НТГД обратились к главе города Владиславу Пинаеву с требованием провести служебную проверку на предмет соответствия занимаемым должностям в отношении вице-мэра по соцполитике Валерия Сурова и начальника управления по развитию физкультуры, спорта и молодёжной политики Ирины Еремеевой.

Поводом для обращения послужило выступление Еремеевой на заседании постоянной комиссии по молодёжной политике, физической культуре, спорту и туризму, которое прошло 19 января.

По мнению депутатов, сотрудники, непосредственно отвечающие за развитие спорта и молодёжной политики в городе, допустили некорректные официальные публичные высказывания.

«Так, Суров В. Г. высказал своё мнение, что строительство скалодрома в школе № 100, инициированное директором школы Язовских Д. В. и тренерами спортивной школы “Старт”, на которое ЕВРАЗ выделил денежные средства, нецелесообразно, т. к. сооружение будет портить вид зала. Таким образом, при гарантированном финансировании чиновники, отвечающие за развитие спорта, отказываются от появления в городе спортивного объекта. Личная позиция Сурова В. Г. и Еремеевой И. Л. вызвала широкое обсуждение в соцсетях и СМИ с резкой негативной оценкой деятельности администрации города Нижний Тагил», — говорится в письме.

По мнению инициатора обращения депутата Леонида Мартюшёва, глава города должен собрать комиссию, которая «детально разберётся в стилях и методах работы этих людей» и пообщается с директорами спортшкол и представителями спортивных федераций.

«Будут условия созданы — тагильчан будет столько, что мало не покажется. Условия надо создать! У нас есть виды спорта, где работает всего один тренер и совсем немного занимающихся: например, стендовая стрельба или конькобежный спорт. Ну а что было сделано, чтобы их стало больше? — говорит Мартюшёв. — Есть много вопросов к кадровой политике, которую ведёт Еремеева. у меня есть примеры из разных видов спорта: настольный теннис, шахматы, и другие».

Кроме того, говорит депутат, недавно к нему обратилась общественная организация «Велоклуб Нижний Тагил», разработавшая проект-предложение о создании велопешеходной дорожки по маршруту «Огни Вагонки» — Коксохим.

«Более 1500 человек, это все тагильчане, подписались под этим проектом! Они мне сказали, что в какие только двери не стучались уже, но никто их не принимает. Я сам езжу на велосипеде летом — и на работу, и просто на прогулки, — и я не понимаю, как это личное мнение одной чиновницы может вот так перечеркнуть мнения 1500 человек!»

В соцсетях горожане также не согласны с чиновниками, которые считают, что скалодром испортит вид спортивного зала, а велодорожки не будут пользоваться спросом.