Куйвашев поручил разобраться в высказываниях чиновников Нижнего Тагила о развитии спорта в городе

Жители Нижнего Тагила обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой помочь в развитии спорта в городе. В ответ глава региона ответил, что уже поручил разобраться в этой ситуации.

Поводом для обращения послужило выступление начальника управления по развитию физкультуры, спорта и молодёжной политикив Нижнем Тагиле Ирины Еремеевой и заместителя мэра по соцполитике Валерия Сурова на заседании постоянной комиссии, которое прошло 19 января. Тогда чиновница заявила, что в городе не много любителей тенниса и велосипедистов, а замглавы добавил, что в школе №100 не будут строить скалодром, на который ЕВРАЗ выделил грант.

«Евгений Владимирович, просим обратить Ваше внимание на “развитие” в Нижнем Тагиле таких видов спорта, как скалолазание, теннис и велоспорт. Которые, благодаря руководителю управления по развитию физкультуры, спорта и молодёжной политики Ирине Еремеевой просто остаются в стороне, так как она решила, что эти виды спорта не для нашего города!», — написали губернатору.

Евгений Куйвашев рассказал, что знает о проблеме и уже просил разобраться в вопросе министра спорта Свердловской области. Кроме того, он также напомнил об идее строительства в Нижнем Тагиле легкоатлетического манежа, в котором смогут заниматься теннисисты и скалолазы.

«Нужно детально разобраться, кто и что говорил, и почему те или иные решения принимались. Я министра физкультуры и спорта просил в этом вопросе тщательно разобраться – в начале февраля Леонид Аронович Рапопорт в Нижний Тагил приедет, в том числе по этой теме. Что касается в целом развития спорта в вашем городе, то одним из драйверов, как мы рассчитываем, станет создание многофункционального легкоатлетического манежа в Дзержинском районе. Там должен появиться и универсальный спортивный зал, где можно будет заниматься теннисом. Кроме того, проектом предусматривается установка скалодрома высотой не менее 15 метров. Положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию уже получено. Сейчас прорабатываются механизмы финансирования – проект дорогой, но нужный, конечно», — ответил губернатор в своём Instagram.

Ранее депутаты НТГД также высказались в поддержку тагильчан по этому вопросу и обратились к главе города Владиславу Пинаеву с требованием провести служебную проверку на предмет соответствия занимаемым должностям в отношении вице-мэра по соцполитике Валерия Сурова и начальника управления по развитию физкультуры, спорта и молодёжной политики Ирины Еремеевой.