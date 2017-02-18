ФАС проверяет российские офисы LG и Philips

Федеральная антимонопольная служба России проводит проверку в офисах компаний LG и Philips. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФАС. В ведомстве пояснили, что проверка ведётся в связи с подозрениями о ценовом сговоре при продаже техники. В ФАС отметили, что руководство Philips препятствует проведению проверки.

В ноябре 2016 года антимонопольщики также запустили проверку компании Lenovo по подозрению в картельном сговоре на торгах по поставкам компьютерной техники для государственных нужд. В начале 2017 года ФАС завела несколько дел на поставщиков компьютеров и программного обеспечения для Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и ЦИК РФ.

Кроме того, в декабре 2016 года ФАС заинтересовалась ценообразованием в LG, Samsung, Alcatel, Sony и Asus в связи с жалобами на ценовые сговоры при продаже смартфонов. Однако 21 февраля служба сообщила, что не выявила нарушений при образовании цены на гаджеты Samsung, Alcatel, Sony и Asus.

Также ФАС рассматривает ещё одно дело в отношении корпорации Apple, связанное с ценообразованием на iPhone. В службе заподозрили, что Apple координировала установление одинаковых цен на iPhone 6s и iPhone 6s Plus в начале их продаж.

В корпорации отвергли обвинения ФАС, ответив, что реселлеры устанавливают свои собственные цены на продукцию Apple.

Агентство новостей «Между строк»