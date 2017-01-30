ФАС завела дело на поставщиков компьютеров для государственных структур

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компаний, участвовавших в закупках компьютеров и программного обеспечения для Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы. Об этом рассказал начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев, передаёт «Интерфакс».

По словам Тенишева, речь идёт о тех же организациях, которые подозреваются в картельном сговоре при организации торгов для поставок компьютеров Центризбиркому России. Подозреваемыми по тому делу, возбуждённому ФАС в ноябре 2016 года, проходят «Бизнес компьютерс групп», «АМИ-Нетворк», «КРОК инкорпорейтед», «Супервэйв Групп», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», «Производственная компания Аквариус».

«До того, как мы возбудили новое дело, сумма торгов, охваченных картелем, была 600 млн рублей, сейчас уже 2,2 млрд рублей», – сказал Андрей Тенишев в интервью ТАСС.

Кроме того, в ФАС подозревают, что за действиями поставщиков стоят производители Lenovo и Hewlett-Packard.

«Они координировали деятельность участников торгов, определяли, кто должен сделать какие предложения и победить на торгах. Это версия, которая отрабатывается», – добавил начальник управления по борьбе с картелями.

Напомним, в ноябре 2016 года ФАС возбудила дело на поставщиков компьютерной техники, заподозрив их в заключении антиконкурентного соглашения при участии в аукционе на поставку для ФЦИ при ЦИК системных блоков для ГАС «Выборы».

В ходе аукциона из шести компаний, допущенных к торгам, ценовые предложения подали только две: «Бизнес Компьютерс Групп» и «Супервэйв Групп», которые снизили цену контракта всего на 1%. Эти компании предложили на аукционе системные блоки Hewlett-Packard (HP) и Lenovo соответственно. Победителем стала «Бизнес Компьютерс Групп», которая предложила цену контракта в 645,8 млн рублей. «Крафтвэй» и «Аквариус» отказались от подачи предложений, несмотря на имеющуюся для них 15% преференцию как для поставщиков отечественного оборудования.

Агентство новостей «Между строк»