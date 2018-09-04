ЕВРАЗ запускает грантовый конкурс социальных проектов в Нижнем Тагиле и Качканаре

С 15 сентября в Нижнем Тагиле и Качканаре начнётся приём заявок на участие в конкурсе социальных грантовых проектов «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей». Как уточняют в пресс-службе холдинга, приём заявок продлится до 15 ноября, а итоги конкурса будут подведены в декабре 2018 года. В общей сложности ЕВРАЗ направит на реализацию проектов 6,5 млн рублей, это больше, чем в предыдущие годы. Участниками конкурса могут стать некоммерческие общественные организации, муниципальные и частные образовательные, медицинские, социальные, спортивные учреждения, а также инициативные группы граждан.

«Традиционно проекты будут разбиты на восемь тем: инициативы в области образования/досуга детей и молодёжи, профессиональная ориентация; проведение экологических акций, озеленение и благоустройство дворов, парков и скверов, устройство и оформление мест для занятия спортом и мест отдыха; пропаганда здорового образа жизни; культура и искусство; укрепление и популяризация семейных ценностей, воспитание и защита прав и интересов детей; сохранение историко-культурного наследия и развитие экологического туризма; поддержка пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья; внедрение интеллектуальных цифровых технологий», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе компании, отметив, что идеи должны отличаться высокой социальной и экологической значимостью, а также практической эффективностью.

У тагильчан есть возможность разработать проект и затем получить на его реализацию грант на сумму до 500 тысяч рублей, у качканарцев — до 150 тысяч рублей.

Напомним, в 2017 году ЕВРАЗ направил средства на реализацию 28 проектов (12 в Качканаре и 16 в Нижнем Тагиле). Благодаря конкурсу в Нижнем Тагиле появился кинотеатр для незрячих людей, вишнёвый сад в одном из районов города, организована научная мастерская на станции юных натуралистов. В Качканаре открыт планетарий и метеостанция в учебных заведениях, приобретено оборудование для проведения олимпиад по водным видам спорта для дошкольников, оборудован скалодром для досуга подростков.

Вопросы по конкурсу можно задать по телефонам: (3435) 49-07-98, 49-06-70.