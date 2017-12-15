Благодаря ЕВРАЗу в Нижнем Тагиле появится вишнёвый сад

Сегодня в музейно-выставочном центре ЕВРАЗ НТМК подвели итоги конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей». Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе предприятия, всего на рассмотрение жюри было подано 173 заявки, из которых было выбрано 16. Один из обладателей гранта председатель ТОС «Пограничный» Михаил Карпов пообещал разбить на улице Вишнёвой одноимённый сад. По словам активиста, на пустыре между домами 13 и 31 на площади 500 квадратных метров будет посажено 200 деревьев.

«Проект рассчитан на благоустройство и озеленение посёлка Рудник им. III Интернационала, — пояснил Карпов. — Там такое место, где никогда ничего не делалось. Но победа в этом конкурсе — настоящая удача, которая нам улыбнулась. Сад будет огорожен живой изгородью, дорожка, выложенная тротуарной плиткой, мостик через водосток, беседка, лавочки. Хотим привлечь местных жителей, чтобы каждая семья посадила своё именное дерево, но сад будет открыт для всех желающих».

Планируется, что сад откроется в сентябре следующего года.

Грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» — проект, направленный на вовлечение общественности в деятельность по развитию городского пространства и охране окружающей среды, развитие общественной инициативы и повышение активности населения в сфере социального проектирования, благоустройства, экологического воспитания и сохранения городских природных ресурсов.