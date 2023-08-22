ЕВРАЗ выпустил в Тагильский пруд 15 тысяч мальков сазана (ВИДЕО)

21 августа представители ЕВРАЗ НТМК и ФГБУ «Главрыбвод» выпустили в Тагильский пруд более 15 тысяч мальков сазана для сохранения популяции и водного биоразнообразия. Целый год производились научные исследования для определения породы рыбы, которая лучшим образом справится с задачей по реабилитации водохранилища. Сазаны будут питаться водорослями и тем самым очищать водоём. Эта порода рыб наиболее подходит для восстановления ихтиоценоза, который был нарушен после влияния человека на природу.

«Улучшения существенные есть. Повышается кормовая база, и количество травоядной рыбы возросло в несколько раз по сравнению с тем, когда мы начинали работать. Очередная программа по мониторингу состояния водного объекта, биологических и рыбных ресурсов будет представлена ЕВРАЗ НТМК осенью», — заявил директор по экологии дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Сергей Сергеев.

Сазана выращивали специалисты Нижнеобского филиала ФГБУ «Главрыбвод» в рыбопитомнике несколько месяцев. Мальки доросли до нужного размера и сразу отправились на новое место жительства.

«Надеемся, что такого формата мероприятия, направленные на реабилитацию Нижнетагильского пруда, принесут только положительный эффект. Жителям города необходим чистый пруд, без водорослей, с прозрачной водой», — говорит начальник отдела по экологии и природопользованию администрации города Лариса Носовская.

Поучаствовать в акции пришли активные жители города вместе с детьми.

Напомним, в мае 2023 года в рамках программы ЕВРАЗа в водоём были выпущены более тысячи молодых особей белого толстолобика.