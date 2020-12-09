Общество

ЕВРАЗ подарил 30 концентраторов кислорода для пациентов ЦГБ № 1 Нижнего Тагила 

09.12.2020 17:37
ЕВРАЗ подарил 30 концентраторов кислорода для пациентов ЦГБ № 1 Нижнего Тагила 

Накануне, 8 декабря, холдинг ЕВРАЗ передал ЦГБ № 1 в качестве благотворительной помощи 30  концентраторов кислорода, которые жизненно необходимы пациентам с поражением лёгких, вызванным коронавирусной инфекцией. Аппараты позволят заболевшим постоянно получать кислород и в палатах, и в процедурных кабинетах. 

По словам главного врача горбольницы Александра Павловских, прибор извлекает из окружающей среды кислород и концентрирует его перед подачей тяжело больным людям. Им необходимо вдыхать более обогащённую смесь, чтобы кислород поступал во все ткани и органы. В первую очередь  к головному мозгу и сердечно-сосудистой системе.

«Сегодня мы получили 30 приборов от компании ЕВРАЗ. За что отдельная благодарность руководителю Новоженову Денису Анатольевичу. Эти приборы как нельзя вовремя будут именно сегодня, потому что более половины пациентов нашей больницы имеют поражение лёгких более 50%», рассказал Александр Павловских.

Медики отмечают, что спрос на данную медицинскую продукцию сейчас очень велик, но сотрудникам ЕВРАЗА удалось в короткие сроки заказать и доставить оборудование.

«Сотрудники дирекции по снабжению Мария Храмкова и Артём Кузнецов оперативно сработали. Сегодня фактически четвёртый рабочий день. Это мастерство — в таких непростых условиях изыскивать возможность и уметь договариваться с нашими поставщиками», заявил директор по снабжению дивизиона «Урал» Евгений Еремеев.

Также 8 концентраторов кислорода будут направлены в медподразделения ЕВРАЗ НТМК и Качканарского ГОКа.

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