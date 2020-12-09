ЕВРАЗ подарил 30 концентраторов кислорода для пациентов ЦГБ № 1 Нижнего Тагила 

Накануне, 8 декабря, холдинг ЕВРАЗ передал ЦГБ № 1 в качестве благотворительной помощи 30 концентраторов кислорода, которые жизненно необходимы пациентам с поражением лёгких, вызванным коронавирусной инфекцией. Аппараты позволят заболевшим постоянно получать кислород и в палатах, и в процедурных кабинетах.

По словам главного врача горбольницы Александра Павловских, прибор извлекает из окружающей среды кислород и концентрирует его перед подачей тяжело больным людям. Им необходимо вдыхать более обогащённую смесь, чтобы кислород поступал во все ткани и органы. В первую очередь — к головному мозгу и сердечно-сосудистой системе.

«Сегодня мы получили 30 приборов от компании ЕВРАЗ. За что отдельная благодарность руководителю — Новоженову Денису Анатольевичу. Эти приборы как нельзя вовремя будут именно сегодня, потому что более половины пациентов нашей больницы имеют поражение лёгких более 50%», — рассказал Александр Павловских.

Медики отмечают, что спрос на данную медицинскую продукцию сейчас очень велик, но сотрудникам ЕВРАЗА удалось в короткие сроки заказать и доставить оборудование.

«Сотрудники дирекции по снабжению Мария Храмкова и Артём Кузнецов оперативно сработали. Сегодня фактически четвёртый рабочий день. Это мастерство — в таких непростых условиях изыскивать возможность и уметь договариваться с нашими поставщиками», — заявил директор по снабжению дивизиона «Урал» Евгений Еремеев.

Также 8 концентраторов кислорода будут направлены в медподразделения ЕВРАЗ НТМК и Качканарского ГОКа.