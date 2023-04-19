Евгений Куйвашев заявил о грядущей реформе системы подготовки рабочих кадров в Свердловской области

Сегодня, 19 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о грядущей реформе системы среднего профессионального образования, которая должна решить проблему с дефицитом рабочих кадров на предприятиях, сообщили в департаменте информполитики региона.

В ближайшее время министерства проведут консультации с главами муниципалитетов и предприятиями для определения потребности в подготовке специалистов. Губернатор подчеркнул, что этот проект он будет держать под личным контролем.

«Все отраслевые учреждения среднего профессионального образования отойдут к соответствующим министерствам. Перед каждым министерством будет поставлена задача — увеличивать набор, улучшать материальную базу образовательных учреждений, делать целевой заказ на подготовку специалистов. И в каждом отраслевом министерстве появится профильный заместитель министра, который будет заниматься только этой работой», — сказал Евгений Куйвашев.

Ранее губернатор заявил, что дефицит рабочих кадров на предприятиях региона составляет 15 тысяч человек. А мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что кадровый голод существует не только на градообразующих предприятиях, но и в малом бизнесе.