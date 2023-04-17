Владислав Пинаев заявил о кадровом голоде в Нижнем Тагиле

Мэр Владислав Пинаев в эфире телекомпании «Телекон» сообщил о кадровом голоде в Нижнем Тагиле. По его словам, дефицит рабочих коснулся не только градообразующих предприятий, но и малого бизнеса. Глава города отметил, что миграция сотрудников из одного градообразующего предприятия в другое в первую очередь обуславливается уровнем заработной платы. А ещё в планах создать новые рабочие места в технопарке «Восточный» в районе Сухоложского. По мнению тагильских властей, такое решение поможет привлечь новые кадры и увеличить приток специалистов в Нижний Тагил.

«Я много езжу по предприятиям, малым предприятиям. От крупных, “Уралвагонзавода” и НТМК, и заканчивая просто малым бизнесом. У них не хватает ни швей, ни поваров. Куда бы ни приехал, первый вопрос — это кадры, кадровый голод. Более того, одно из предприятий планирует развиваться, и с депутатами мы обсуждали данную тему. Вы знаете, у нас уже стали возникать вопросы: а надо ли нам там новые рабочие места? Потому что реально людей не хватает. Если у нас не изменить ситуацию с оттоком-притоком населения, то это чревато через какой-то период времени некими последствиями», — сказал Владислав Пинаев.

Ранее мэрия Нижнего Тагила опубликовала прогноз социально-экономического развития города до 2025 года. Согласно документу, численность населения за три года может сократиться почти на 9 тысяч человек, а городской бюджет будет формироваться с учётом этих показателей. Кроме того, по статистике, на протяжении нескольких лет численность населения в городе постоянно снижается. В 2021 году в Нижнем Тагиле проживали 347 167 человек, в начале 2022 года — 343 124. По прогнозам мэрии, к 2025 году численность населения сократится до 334 278 жителей.