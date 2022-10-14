Прогноз мэрии: население Нижнего Тагила за 2 года сократится почти на 9 тысяч человек 

Мэрия Нижнего Тагила опубликовала прогноз социально-экономического развития города до 2025 года. Согласно документу, численность населения за три года может сократиться на 8846 человек. Городской бюджет будет формироваться с учётом этих показателей.

Демографическая ситуация в городе будет ухудшаться, так как смертность в Нижнем Тагиле превышает рождаемость почти в два раза. Также в прогнозе мэрии на ближайшие три года говорится о том, что на ситуацию повлияет миграция населения.

На протяжении нескольких лет численность населения Нижнего Тагила постоянно снижается. В 2021 году в нашем городе проживали 347 167 человек, в начале 2022 года — 343 124 жителя. По прогнозам мэрии, к 2025 году численность населения сократится до 334 278.

Рождаемость с 2012 года тоже падает — с 5161 до 2951 человека в 2021 году. По прогнозам, этот уровень рождаемости сохранится в ближайшие годы. А вот смертность, по приведённым в социально-экономическом прогнозе развития города данным, должна снизиться. В 2021 году число умерших в Нижнем Тагиле составило 7069 человек, к 2025-му этот показатель должен снизиться почти на 2 тысячи человек.

Число детей в возрасте от 3 до 7 лет за три года в Нижнем Тагиле уменьшится с 20 354 до 17 808. Однако число детей школьного возраста — от 8 до 17 лет — к 2025 году, наоборот, вырастет до 43 065. В 2022 году за парты сели 41 305 школьников.

Также прогнозируется рост числа трудоспособного населения и снижение количества горожан старше трудоспособного возраста. Обе тенденции связаны с увеличением пенсионного возраста. Так, к 2025 году число трудоспособных тагильчан может достигнуть 196 017 человек, что на 1474 больше, чем в начале 2022 года. Численность населения старше трудоспособного возраста уменьшится до 77 322 человек, при том что на начало 2022 года их было 85 406 человек.

«В настоящее время в городе отмечается неудовлетворённость жителей качеством оказания медицинской помощи. Наблюдается острый дефицит не только узких медицинских специалистов, но и врачей амбулаторно-поликлинической службы: терапевтов, педиатров, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», — сказано в пояснительной записке к документу.

В разделе развития социальной сферы города отмечается, что к 2025 году обеспеченность врачебными кадрами всех специальностей увеличится на 10 000 человек. Сделать это планируют за счёт мероприятий в рамках проекта «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами на территории Свердловской области».

Благосостояние тагильчан, согласно исследованию, должно улучшиться. Средний доход на душу населения в месяц вырастет к 2025 году почти на 22% и составит 38 024 рубля. В 2021 году средний доход в Нижнем Тагиле составил 27 166 рублей, а в 2022 году его спрогнозировали в размере 29 723 рубля.

При этом отметим, что среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий по статистике составила 45 247 рублей, что на 4119 рублей больше по сравнению с 2020 годом. К 2025 году среднемесячная заработная плата должна увеличиться до 57 933 рублей.

Что касается инвестиционной и производственной деятельности в городе, объём инвестиций и денежных оборотов возрастёт по большинству показателей. В 2021 году объём инвестируемого капитала составил 21,5 млрд рублей, к 2025 году он должен увеличиться до 30 млрд рублей.