Евгений Куйвашев встретился с боксёрами Майком Тайсоном и Костей Цзю 

Сегодня, 6 сентября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с легендами мирового бокса Майком Тайсоном и Костей Цзю посетил Академию единоборств РМК в Екатеринбурге. Как сообщает департамент информполитики, вместе с главой Русской медной компании Игорем Алтушкиным гости посмотрели несколько показательных боёв с участием боксёров промоутерской компании RCC Boxing Promotions.

«Я наблюдаю чудесный прогресс по сравнению с тем, что я видел здесь четыре месяца назад. Это дворец, который похож на произведение искусства. Это отличная тренировочная база для спортсменов», — поделился Майк Тайсон.

Константин Цзю вместе с чемпионом мира по версии WBO Русланом Проводниковым провёл мастер-класс для воспитанников детских секций.



Именитые спортсмены прибыли на Урал в качестве почётных гостей турнира по профессиональному боксу в Челябинске, на котором выступит 23-летний Никита Кузнецов из Нижнего Тагила. В главном бою вечера российский боксёр чемпион мира WBA 2017 Денис Лебедев встретится с турком Хинзи Алтункая.