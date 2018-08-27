На боксёрский поединок тагильчанина Никиты Кузнецова прилетят Майк Тайсон и Костя Цзю

Легендарные боксёры Майк Тайсон и Костя Цзю посетят бой с участием 23-летнего Никиты Кузнецова из Нижнего Тагила. Турнир пройдёт 7 сентября в Челябинске на арене «Трактор» под эгидой RCC Boxing Promotions. Соперником тагильчанина станет боксёр из Первоуральска Марк Урванов. Оба боксёра неоднократно встречались на любительском уровне, но впервые на профессиональном ринге.

Кузнецов — воспитанник нижнетагильского СК «Спутник». Мастер спорта по боксу. До перехода в профи входил в состав юношеской сборной России, юниорской и молодёжной. Неоднократный победитель и чемпион Свердловской области и УрФО, неоднократный победитель, финалист и призёр первенства России, Кубка России. Неоднократный чемпион международных турниров как в России, так и за рубежом. В профессиональном спорте на счету боксёра девять побед и одна ничья. В марте 2018 года Никита завоевал пояс чемпиона России по боксу в лёгком весе (до 61,2 кг) среди профессионалов.