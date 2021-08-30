Евгений Куйвашев пообещал жителям Полевского новую школу

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках рабочей поездки в Полевской пообщался с жителями микрорайона Зелёный бор по поводу строительства школы. Ранее инициативная группа полевчан написала коллективное обращение к губернатору с просьбой построить новое образовательное учреждение в растущем микрорайоне.

Как сообщает департамент информполитики региона, среди людей, которые пришли обсудить с Евгением Куйвашевым планы по строительству школы и городскому развитию, был Герой России лётчик Дамир Юсупов, который в 2019 году посадил пассажирский самолёт «Уральских авиалиний» в кукурузном поле. Дамир с семьёй живёт в Полевском. Вместе с главой региона он посмотрел предполагаемое место строительства школы и прогулялся по микрорайону.

«Обеими руками — за новые школы. Ваше обращение по поводу возможности строительства новой школы принимаю, и мы его рассмотрим с министром образования и министром строительства. В ближайшие три года в Свердловской области планируем построить 21 образовательный объект — школы и пристрои к зданиям. Когда выбираем место строительства, смотрим два главных параметра: износ существующих зданий и прогноз по численности будущих учеников. Приоритет, конечно, растущим территориям. И Полевской — в их числе, у города хорошие перспективы», — сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона также проинспектировал в Полевском стройплощадку, где возводятся новые секции пятиэтажки для жильцов аварийных домов. Первая секция многоквартирника была сдана в 2018 году. Новую очередь — ещё 61 квартиру — планируется достроить до конца 2021 года на бюджетные средства. Это позволит расселить семь домов в Полевском, где живут 55 человек. В остальные квартиры заселят детей-сирот.

«Мы сейчас расселяем жильё, признанное аварийным до 2017 года. В нашей области эта работа идёт с опережением графика. Но, как сказал Владимир Путин на съезде “Единой России”, нужно двигаться дальше. Президент предложил расселить жильё, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Из федерального бюджета должно быть выделено ещё 45 млрд рублей. Если предложение будет поддержано депутатами новой Госдумы, мы будем готовиться к новому строительству не только домов, но и всех необходимых социальных объектов поблизости — школ, садиков и поликлиник», — заявил губернатор.

Побывал Евгений Куйвашев и в возрождающемся дендрарии. Инициаторами проекта стали ветераны Полевского. Также муниципалитет готовится к реконструкции улицы Коммунистической. Проект «Новая Коммунка» победил во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений и получил грант в 80 млн рублей. Уже в 2022 году на центральной городской улице развернутся масштабные работы.

Во время рабочей поездки Евгений Куйвашев посетил производство экологичных пакетов и сумок местного предпринимателя Ивана Рыбникова. Предприятие «ЭкоПроСт» производит их из спанбонда — нетканого прочного материала, предназначенного для многоразового использования. Такие пакеты сейчас можно часто встретить на кассах в торговых сетях.