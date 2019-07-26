Этим летом в Нижнем Тагиле утонуло в два раза больше детей, чем за весь 2018 год

С начала купального сезона в водоёмах Нижнего Тагила утонуло уже четверо подростков, что в два раза больше, чем за весь 2018 год. Такую печальную статистику предоставили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». В полиции отмечают, что во всех случаях дети купались без присмотра со стороны родителей.

Напомним, 27 июня 2018 года на территории пляжа «Иван-озеро» в Нижнем Тагиле утонул 14-летний подросток. Компания детей от 12 до 15 лет решила переплыть на противоположную сторону пруда. Часть подростков решила вернуться на пляж по берегу, а погибший решил плыть обратно, но не рассчитал свои силы и пошёл ко дну. Аналогичный случай произошёл спустя два дня на карьере «Чёрные пески» за Лебяжкой. 17-летний парень не доплыл до берега всего 35 метров.

В этом году в Нижнем Тагиле только за последнюю неделю в черте города утонули три человека, в том числе два 13-летних подростка. 14 июля у посёлка Песчаный в районе Евстюнихи на реке Тагил утонули два брата 8 и 17 лет.

Сегодня, 26 июля, вице-мэр Вячеслав Горячкин потребовал от муниципальных СМИ («Тагил-ТВ» и «Тагильского рабочего») усилить работу по информированию жителей города о правилах безопасного поведения на водоёмах.

Недавно журналист АН «Между строк» пообщался с тагильскими спасателями, которые рассказали о правилах поведения на отдыхе и запоминающихся страшных случаях из своей практики. Специалисты ЦЗНиТ просят родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра, особенно во время нахождения в местах для купания.