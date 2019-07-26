В мэрии Нижнего Тагила потребовали усилить профилактическую работу после массовой гибели детей на местных водоёмах 

Мэрия Нижнего Тагила потребовала от своих СМИ («Тагил-ТВ» и «Тагильского рабочего») усилить работу по информированию жителей города о правилах безопасного поведения на водоёмах. Такое поручение дал сегодня, 26 июля, на аппаратном совещании первый вице-мэр Вячеслав Горячкин. Только за последнюю неделю в черте города утонули три человека, в том числе два 13-летних подростка. 14 июля у посёлка Песчаный в районе Евстюнихи на реке Тагил утонули два мальчика 8 и 17 лет.

«Самое страшное, что дети гибнут, да и взрослые от них не отстают, — отметил Горячкин. — Стоит хорошая погода, люди отдыхают, купаются, хотя у нас многие водоёмы не оборудованы для этого. Нашим СМИ необходимо провести дополнительную информационную работу. [Вице-мэру по соцполитике] Валерию Сурову — проработать вопрос с образовательными учреждениями. У нас дети сейчас отдыхают в лагерях дневного пребывания и загородных лагерях. Сегодня же проведём КЧС по данному вопросу».

Специалисты ЦЗНиТ просят родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра, особенно во время нахождения в местах для купания. Недавно журналист АН «Между строк» пообщался с тагильскими спасателями, которые рассказали о правилах поведения на отдыхе и запоминающихся страшных случаях из своей практики.