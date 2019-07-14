В Нижнем Тагиле утонули два родных брата. «Старший поплыл спасать младшего и тоже погиб»  

Сегодня днём, 14 июля, у посёлка Песчаный в районе Евстюнихи на реке Тагил утонули два мальчика 8 и 17 лет, сообщает Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила.

По информации АН «Между строк», восьмилетний мальчик купался и неожиданно начал тонуть, на помощь поспешил его 17-летний брат, но тоже пошёл ко дну. В результате оба ребёнка погибли: младшего достали очевидцы, попытались откачать, но безуспешно. Старшего брата без признаков жизни из воды достали водолазы.

Сотрудники ЦЗНиТ настоятельно просят взрослых быть бдительными, не оставлять на отдыхе без присмотра своих детей и не разрешать купаться в неотведённых для этого местах.