ЕСПЧ принял жалобу Навального на решение суда по иску бывшего кремлёвского чиновника

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу Алексея Навального на решение Люблинского суда Москвы по иску главы Фонда развития гражданского общества, экс-начальника управления внутренней политики президента Константина Костина. Об этом со ссылкой на юриста «Международной Агоры» Дамира Гайнутдинова, представляющего Навального в ЕСПЧ, пишут «Ведомости».

Костин подал в Люблинский суд иск о защите чести и достоинства после того, как Навальный в своём блоге в сентябре 2013 года назвал его «аферистом», а возглавляемый им фонд — «специализирующимся на всякой чернухе, подделках, фальсификациях». В феврале 2014 года суд удовлетворил иск Костина, обязав Навального выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей. Мосгорсуд решение подтвердил и увеличил компенсацию до полумиллиона рублей.

Навальный с решением российских судов не согласен. Он утверждает, что речь идёт о публичной полемике, в которой лишь высказывал своё мнение, а суды не увидели различия между утверждениями о фактах и оценочными суждениями.

Алексей Навальный ранее неоднократно обращался в ЕСПЧ, в частности обжаловал в Европейском суде по правам человека приговор по делу «Кировлеса», вынесенный в 2013 году. Суд счёл, что Навальный и второй фигурант дела «Кировлеса» Пётр Офицеров были осуждены за действия, которые нельзя отличить от обычного ведения бизнеса. Приговор был отменён, дело направлено на новое рассмотрение.

В феврале 2017 года Навальный и Офицеров были вновь признаны российским судом виновными и приговорены к условным срокам. Вступивший в силу приговор по делу «Кировлеса» стал причиной, по которой ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты. Повторный приговор и отказ в регистрации кандидатом в президенты политик также обжаловал в ЕСПЧ.