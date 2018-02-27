Экс-владельцы «Промсвязьбанка» разделили активы после его санации

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы после введения временной администрации в принадлежавшем им «Промсвязьбанке» разделили свои активы, со ссылкой на Алексея Ананьева пишут «Ведомости». Алексей получил в полное владение группу компаний «Техносерв», а Дмитрий — «Промсвязькапитал».

«Мы решили поделить активы вскоре после ввода временной администрации в банк. Это было предопределено ситуацией декабря. Я сделал предложение Дмитрию и благодарен, что он это предложение принял. Мы обменялись долями в активах — это была безденежная сделка», — рассказал Ананьев.

Он отметил, что решение принималось исходя из того, «кто чем исторически занимался». Алексей объяснил, что передал свою долю брату в «Промсвязькапитале», а Дмитрий вышел из акционеров «Техносерва», теперь каждых из них владеет 100% в соответствующих компаниях.

Ананьев также добавил, что для него решение о санации «Промсвязьбанка» было неожиданным, поскольку о проблемных активах банка было известно давно.

«Понимание и осознание ситуации у совета директоров было. Был вопрос с темпами. Но мы с вами понимаем, какая сейчас экономическая ситуация в стране», — заявил Ананьев.

Кроме того, он подчеркнул, что не планирует уезжать из России.

В «Промсвязьбанке» Ананьевым принадлежали 50,03% акций. После введения ЦБ временной администрации в кредитном учреждении их доли оказались фактически обнулёнными из-за списания капитала банка до 1 рубля. Комментируя действия регулятора в отношении кредитного учреждения, Дмитрий Ананьев сказал, что «банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации (банковского сектора)».

По сведениям газеты «Ведомости», «Промсвязьбанк», его миноритарии и «Промсвязькапитал» братьев Ананьевых за 4 часа и 56 минут накануне санации банка организовали покупку и продажу 20% его акций.