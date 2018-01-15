Капитал «Промсвязьбанка» уменьшен до 1 рубля

Собственный капитал находящегося на санации «Промсвязьбанка» списан до 1 рубля, соответствующий приказ опубликовал Банк России.

Процедура уменьшения капитала проводится в рамках финансового оздоровления, после списания капитала банк будет докапитализирован, а его акционером станет Фонд консолидации банковского сектора. Кроме того, в процессе санации списываются субординированные инструменты банка.

Напомним, 15 декабря 2017 года Центробанк объявил о санации «Промсвязьбанка», входящего в топ-10 крупнейших банков России по размеру активов. Регулятор предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100-200 млрд рублей. 22 декабря Банк России сообщил, что утвердил изменения в план повышения финансовой устойчивости «Промсвязьбанка».

Как ранее заявил зампред ЦБ Василий Поздышев, временная администрация выявила факты уничтожения (пропажи) кредитных досье корпоративных заёмщиков на общую сумму 109,1 млрд рублей.